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رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

12:30 م الأحد 23 يوليو 2023

الدكتور السيد قنديل

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كتب- عمر كامل:

هنأ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، ونواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات الدولة، بمناسبة حلول ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، داعين المولى عزَّ وجلَّ أن يوفق بلادنا لمزيد من الاستقرار والرَّخاء والنّماء.

وأعرب الدكتور السيد قنديل، عن فخره واعتزازه بالشعب المصري الذي تلاحم في ثورة 23 يوليو مع قواته المسلحة وسطروا بذلك لمصر بزوغ عهد جديد سيظل التاريخ يذكره بأحرف من نور حيث استطاعت الثورة إرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة وتحقيق العزة والكرامة والاستقلال لشعب مصر العظيم، بالإضافة إلى تحقيق العديد من الإنجازات الثقافية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب ما أحدثته الثورة من تغييرات في المنطقة العربية والإفريقية دفاعًا عن حرية الشعوب وحقها في حياة كريمة.​

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