الجيزة: ضبط 2.1 طن دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بـ5 مناطق
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كتب- محمد نصار:
تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهود تمشيط الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظا على السلامة العامة.
واطلع اللواء أحمد راشد، على نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين والتي أسفرت عن ضبط 2.1 طن لحوم ودواجن ومشتقاتهم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.
وشملت الضبطيات 350 كجم مفروم ومقطعات لحوم داخل سوبر ماركت بحي العجوزة و240 كجم دواجن كاملة ومفروم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحال بحي الدقي وضبط 60 كجم لحوم ضأن ذبح خارج المجازر الحكومية و280 كجم مقطعات لحوم غير صالحة بمحال بشارع فيصل بحي بولاق الدكرور و550 كجم مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك بمحال بشارع البحر الأعظم بحي جنوب، و160 كجم مفروم لحوم غير صالحة بهضبة الأهرام بحي الهرم وضبط تروسيكل به 460 كجم دوبريهات ودهون وحيوانية غير صالحة بالوراق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتحرير 7 محاضر مخالفة.
ووجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بمواصلة جهود التصدي بكل حزم لأي مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
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