السيسي: أسس وقيم الجمهورية الجديدة تبني على سابقتها ولا تهدمها

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه بعد 70 عاما على تأسيس الجمهورية الأولى ومع تغير طبيعة الزمن وتحدياته واجتياز الوطن لأحداث تاريخية كبرى خلال السنوات من 2011 إلى 2014 بفترة عصيبة من الفوضى وعدم الاستقرار هددت وجود الدولة ذاته ومقدرات شعب مصر، كان لزاما أن نفكر بجدية في المستقبل و الجمهورية الجديدة التي تمثل التطور التاريخي لمسيرتنا الوطنية لأمة عظيمة آن لها أن تستعيد مكانتها المستحقة بين الأمم.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، اليوم الأحد: أسس وقيم الجمهورية الجديدة تبني على سابقتها ولا تهدمها، وتضيف إليها ولا تنتقص منها، وتقوم على أولوية الحفاظ على الوطن وحمايته وسط واقع دولي يتزايد تعقيده واضطرابه على نحو غير مسبوق ووحدة الجبهة الداخلية بالنظر إلى تغير طبيعة التهديدات التي أصبح جزءا كبيرا منها يستهدف الداخل حصرا.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن الجمهورية الجديدة في نتاج لمرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر من الصعاب والتحديات أدرك المصريون خلالها أن الوطن الآمن المستقر يعلو ولا يُعلى عليه كما أن التطوير والتحديث الاجتماعي والاقتصادي أصبح ضرورة للحياة والمستقبل وليس ترفا أو رفاهية.​ش