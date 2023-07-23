رئيس الوزراء يشارك في مؤتمرين دوليين نيابة عن الرئيس السيسي
كتب- محمد نصار:
يُشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية، المُقرر أن تستضيفه روما اليوم الأحد، ومؤتمر "لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء 2023"، الذي تستضيفه منظمة الفاو غدا الاثنين.
ويُلقي الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة خلال فعاليات المؤتمرين، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وكان في استقبال الدكتور مصطفى مدبولى، عند وصوله روما، السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا، والسفير محمود طلعت، سفير مصر لدى الفاتيكان، ورؤساء المكاتب الفنية بالسفارة، وعدد من أعضاء سفارة مصر في روما.
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