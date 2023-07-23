درجة أولى ومستوردة.. تعرف على أسباب ارتفاع أسعار الفاكهة
كتب- أحمد مسعد:
شهدت أسعار الفاكهة، ارتفاعًا ملحوظا، حيث تراوح سعر التفاح الأخضر ما بين 50 إلى 75 جنيهاً في الأسواق وبعض الأحياء الراقية يصل لـ 80 جنيه، والبرقوق وصل إلى 50 جنيهًا.
وقال مصدر بشعبة الخضروات والفاكهة، أن أسعار الخضروات والفاكهة في متناول الجميع، مشيرًا إلى أن بعض الفاكهة المميزة تكون أسعارها مرتفعة نتيجة سياسة العرض والطلب.
وأوضح لمصراوي، أن ارتفاع أسعار التفاح الأخضر والأحمر والبرقوق و المشمش والأفوكادو بسبب أنها مستوردة ودرجة أولى.
وتابع: "هذه الفاكهة تذهب إلى الفنادق والمتاجر الكبيرة"، مشيرًا إلى أن هذه الفاكهة تأتي بالعملة الصعبة وبالتالي سعرها مرتفع، مضيفًا: "الدولة المصرية تسمح بنسبة استيراد محدودة للتناسب مع ذوق السياح والراغبين بتناول فاكهة مشابهة لما يتم تناولة فى بلادهم وهذه سياسة دولية تتبعها كافة دول العالم".
سوق مصراوى
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