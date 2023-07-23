هل تأثرت المحاصيل الزراعية بالموجة الحارة؟..خبير يُجيب

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبد الحميد عابدين الخبير الزراعي: إن التغيرات المناخية تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج النباتي.

وأضاف عبدالحميد، لمصراوي، أن التغيرات المناخية وما تسببه من ارتفاع في درجة حرارة سطح الأرض يؤثر سلبًا على إنتاجية العديد من المحاصيل الزراعية حيث تسبب نقصاً شديداً في إنتاجية معظم محاصيل الغذاء الرئيسية في مصر بالإضافة إلي زيادة الاحتياجات المائية اللازمة لها.

وأشار إلى أن التغير في الدورة المائية وعملياتها المختلفة والصوب الزراعية أو البيوت المحمية أحد أهم الحلول للتغلب على درجات الحرارة والتغيرات التي تطرأ عليها التي تعتبر ذات أهمية كبرى في المجال الزراعي خاصة في محاصيل الخضر فهي توفر البيئة المناسبة المهمة لنمو وإنتاج النباتات المختلفة بغض النظر عن الظروف البيئية المحيطة.