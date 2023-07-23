أستاذ كلية الزراعة يحذر من أزمة القمح الروسية الأوكرانية

كتب- أحمد مسعد:

حذر الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، من الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا والذي يزيد من معاناة العالم خصوصاً الدول التى تستورد القمح بكميات كبيرة وتحديداً فى إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب أسيا، لافتًا إلى أن هذه الواقعة قد تتسبب فى ارتفاع أسعار الحبوب بشكل عام.

وأضاف "جلال" لمصراوي، أن المخاوف تتمثل في ارتفاع الأسعار العالمية بنسبة لا تقل عن 50%؛ مما سوف يزيد من أعباء الدولة المصرية حيث الأزمات المتعلقة بتوفير العملة.

وتابع: "الدولة المصرية حالياً لديها احتياطيات وبالتأكيد ستجد طريقاً مختلف في ظل علاقتها المتميزة بـ موسكو وكييف"، محذرًا من استمرار هذا الوضع فى إشارة لتقرير البنك الدولي الذي أصدر بيانًا تحذيراً".