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وزارة العمل :وحدة التدريب المتنقلة بحي الأسمرات تبدأ تدريب الشباب

05:00 ص الأحد 23 يوليه 2023

التفصيل والحياكة

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القاهرة- أ ش ا:

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، عن بدء الدورات التدريبية المجانية بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بحى الأسمرات علي مهن: التفصيل والحياكة ، وكهرباء التوصيلات، والسباكة الصحية ، للشباب من الجنسين وذلك بمناسبة بدء العام التدريبي 2023 / 2024 ، فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة لهم ، على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات ، خاصة في قرى حياة كريمة، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب الخريجين بعد انتهاء التدريب المهنى او مساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة او متوسطة.

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، في تقريره للوزارة، أنه تم توجيه فريق عمل لحي الأسمرات للقيام بتوزيع مطبوعات لتوعية الشباب بالدورات التدريبية الموجودة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة (بحي الاسمرات) ، وتعريف المواطنين باهمية التدريب من اجل التشغيل ، كما تم تسجيل المواطنين الراغبين في التدريب للبدء في الدورات التدريبية ، وتم تسجيل اسماء الراغبين فى التدريب والوافدين للمديرية من خلال الإعلان الذى تم نشره علي وسائل التواصل الإجتماعى والصفحة الرسمية لوزارة العمل.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم التواصل مع المواطنين المسجلين لدي المديرية للحصول علي الدورات التدريبية حتي يتم البدء في تشغيل جميع الاقسام بمركز التدريب المهنى بالشرابية التابع للمديرية والذي يضم أقسام: اللغات، والحاسب الآلي، وميكانيكا السيارات، واللحام، والتفصيل والحياكة، والطاقة الشمسية، والتبريد والتكييف، والأجهزة المنزلية، المحمول،وتسجيل الراغبين في الحصول على تلك الدورات المجانية لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة، ويحصل المتدربين في نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل في القطاع الخاص والاستثماري.

هذا المحتوى من

Asha

سوق مصراوى

التدريب المهني حي الأسمرات التفصيل والحياكة وزارة العمل

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