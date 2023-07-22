ضبط مخدرات مع راكب قادم من كندا بمطار القاهرة



كتب - محمد عبيد

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، راكباً أجنبياً من أصل مصري بحوزته كوكتيل من المخدرات، فور وصوله من كندا، وقامت سلطات الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بالمطار: إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الكندية القادمة من مونتريال، استوقف مصطفي بحر مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من المهندس محمد صلاح مأمور الجمرك ومحمد عبدالمنعم صالح رئيس القسم تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب.

كلف هاني أبو طالب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ علاء عبدالرحمن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا مما أسفر عن ضبط كمية متنوعة من المخدرات (كيس بداخله 5 سجائر بنية اللون بهم مخدر الماريجوانا، و ٢ قطعة شيكولاتة بهم نفس المخدر بوزن ١٠٦ جرامات، وعلبة فضية بها مخدر cbd، وعلبة سوداء بداخلها مادة مخدرة، و ١٤ سيجارة إلكترونية بهم زيت الماريجوانا، وجهاز مكون من 5 قطع يستخدم في تعاطي المواد المخدرة).

امرت أميرة طلبة مدير الإدارة الثالثة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨١ وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي ، والذي احال الراكب للنيابة لحيازة مواد مخدرة.