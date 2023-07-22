إطلالة مميزة لنسمة محجوب فى ختام مهرجان الأوبرا الصيفى بالإسكندرية

كتب- محمد شاكر:

شهد ختام فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بالإسكندرية والذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، تقديم محتوى غنائى ثرى ومتنوع.

فعلى مسرح سيد درويش وبين التطريب والغناء الغربى تألقت الفنانة نسمة محجوب بإطلالة مميزة عبرت عن ثقافة موسيقية واسعة وأجادت فى استعراض مجموعة من أعمالها الخاصة إلى جانب باقة من المؤلفات العربية والأجنبية كان منها ميدلي جوليا بطرس ، ميدلي فوق النخل - قدك المياس ، هتقوللي ايه ، حب اخوات ، الحب المستحيل ، حكاية شعب ، يا محروسة ، كل شمس ، اعتزلت الغرام ، يا غاوي هروب ، مستغربة ، على طبيعتي ، انا موجود ، لا احد ، اوراق الخريف وغيرها .

وكانت الساحة الخارجية للمسرح قد شهدت فقرات فنية لطلاب فصل الجيتار تدريب الدكتور أحمد عبد الرحمن التابع لمركز تنمية المواهب، تضمنت مختارات من الفلكلور الإسبانى وعدد من ألحان الموسيقى العربية الشهيرة.