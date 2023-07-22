"التموين" تكشف مشكلة تواجه راغبي الفصل الاجتماعي في البطاقات

كتب- محمد سامي:

كشفت مصادر بوزارة التموين، عن تعرض بعض المواطنين ممن تقدموا بطلبات فصل اجتماعي خلال شهر يوليو الجاري، لمشكلة في عدم ظهور بيانات البطاقة على السيستم عند البحث بالرقم القومي، رغم ان المواطن حصل علي البطاقة من خلال مركز الخدمة وتم تفعيلها ووصول الرقم السري وسيتم صرف العيش أول شهر أغسطس.

وأوضحت المصادر، أن من يوجه تلك المشكله عليه الاتصال برقم 15999 للتقدم بالشكاوى لبحث الخلل وحله، مؤكدًا أن هذا لم يؤثر على صرف أي مستحقات من المقررات التموينية.

ويصرف ما يقرب من 62.5 مليون مواطن المقررات التموينية بواقع 50 جنيه شهريًا بالإضافة إلى صرف 5 أرغفه يوميًا لكل فرد.