بيان رسمي يحذر من استخدام المصاعد بسبب انقطاع الكهرباء.. أخطر 10 دقائق
كتب- محمد صلاح:
ناشدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، المواطنين عدم استخدام المصاعد خلال التوقيت الذي حددته شركات توزيع الكهرباء، لفصل التيار حال الحاجة إليه والمقرر العمل بتوقيتات الفصل الجديدة اعتبارًا من منتصف الليل الساعة الثانية عشرة ليلًا السبت.
وحددت الشركة القابضة، رأس الساعة لبدء فصل التيار مع مراعاة أن يتم البدء في الفصل بمدة زمنية 10دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها، وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار.
وتكرر الشركة القابضة لكهرباء مصر، مناشدة المواطنين عدم استخدام المصاعد خلال الفتره المحددة للفصل والمشار إليها.
سوق مصراوى
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