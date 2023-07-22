متحف الغردقة ينظم بطولة للشطرنج بمشاركة لاعبين من دول العالم
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كتب- محمد شاكر:
نظم متحف الغردقة، بطولة للشطرنج، بمشاركة مجموعة من اللاعبين من مختلف دول العالم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشطرنج، والذي يوافق ٢٠ يوليو من كل عام.
وقال وليد علام، مدير عام متحف الغردقة: إن هذه الفعالية تأتي في إطار حرص المتحف على تعزيز دوره المهم والتواصل المجتمعي، وإيمانًا منه بدور الرياضة، وقدرتها على كسر الحواجز ومكافحة التميز والمساهمة في النهوض بالتعليم والتنمية المستدامة بأنواعها المتعددة.
وأشار إلى أن البطولة تضمنت مشاركة الفئتين من اللاعبين تحت سن ١٨ عام، والكبار فوق سن ١٨ عام، حيث حرص المتحف على تقديم شهادات التقدير على جميع المشاركين في البطولة، بالإضافة إلى تكريم الثلاثة الأوائل من كل فئة ومنحهم هدايا مقدمة من المتحف.
يذكر أن متحف الغردقة، تم افتتاحه عام ٢٠٢٠، ليصبح أول متحف للآثار في محافظة البحر الأحمر.
كما يعد أول متحف يتم بناؤه بالشراكة مع القطاع الخاص، وتكون إدارته بالكامل مسئولية وزارة السياحة والآثار؛ فقد تم تمويل بناء المتحف من قبل القطاع الخاص، ويضم ما يقرب من ٢٠٠٠ قطعة أثرية تروى تاريخ الحضارة المصرية بدءً من العصور المصرية القديمة، واليونانية والرومانية، مرورًا بالعصور المسيحية والإسلامية وصولًا للعصر الحديث، وتبرز هذه القطع موضوع المتحف، وهو إظهار مفهوم الجمال في مصر.
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