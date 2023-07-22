حزب حماة الوطن يحدد موقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة

كتب- نشأت علي:

قال حزب حماة الوطن، إن المكتب التنفيذى قرر الدعوة لعقد اجتماع لقياداته العليا خلال 48 ساعة، لدراسة إمكانية الدفع بمرشح أو إعلان تأييد أيا من المرشحين.

وأضاف حزب حماة الوطن، خلال بيان له، أن ذلك يأتى إيمانا من حزب حماة الوطن، برئاسة جلال الهريدى، بأهمية الاستحقاق الدستورى المتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وبالتزامن مع إعلان عدد من الشخصيات عزمها الترشح لمنصب الرئيس.

وتابع: ويؤكد الحزب أنه أيا كان موقفه فيدعو الجميع إلى ضرورة المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى الهام، لا سيما ونحن بصدد استكمال جهود الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وواصل حزب حماة الوطن أنه يرفض محاولات البعض تشويه الاستحقاق الدستورى بادعاءات كاذبة، لا سيما وأن الانتخابات ستتم بإشراف قضائى كامل، فضلا عن إتاحة الفرصة أمام الجميع ممن تنطبق عليهم الشروط فى التقدم للترشح.

واختتم: حزب حماة الوطن، يؤكد أن المناخ الديمقراطى الذى تعيشه مصر يشير إلى إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تحترم إرادة واختيار المصريين.