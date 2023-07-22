ضبط مخدرات وخنجران مع راكبين بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، راكباً مصرياً يخفي قطعتي حشيش ولفافة بها كوكايين وزجاجتين بهما سائل مخدر فور وصوله من إيطاليا، كما تم ضبط راكب مصري آخر معه خنجرين فور وصوله من لبنان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما وإحالتهما للنيابة.

وقالت مصادر بالمطار: إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة المصرية القادمة من ميلانو، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار، تم ضبط راكب مصري يخفي لفافة بها كمية من بودرة مخدر الكوكايين، وقطعتي حشيش بوزن ٣٠ جرام، وزجاجتين بهما سائل لعقار مدرج بجداول المخدرات.

تم الضبط بواسطة كل من علاء عبدالرحمن خضر مأمور الجمرك وإبراهيم حسن مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣.

والمحاولة الثانية كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة المصرية القادمة من بيروت، استوقف أحمد صبري مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من هادي أشرف مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم تلاحظ لهما وجود أجسام معدنية داخل حقائب الراكب.

كلف محمد يوسف مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ محمد فتح الله مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا مما اسفر عن ضبط خنجرين، أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار أنه محظور حيازتهما طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته.

أمر رأفت وهيب عازر مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٧٨ للراكب الأول، كما أمر أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٧٩ ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكبين للنيابة.