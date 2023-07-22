برلماني: الشراكة مع عدد من الدول يحقق التكامل الصناعي ويدعم الاقتصاد



كتب- نشأت علي:

قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إن الفترة الأخيرة شهدت حزمة من القرارات من قبل الحكومة للنهوض بالصناعة المصرية ودعم المنتج المصري والاقتصاد بشكل عام، وتمثل ذلك في عدد من الشراكات التي وقعتها الدولة مع عدد من الدول سواء العربية أو الأفريقية أو الدولية لتحقيق التكامل الصناعي.



وأضاف "هندي"، أن الفترة الأخيرة أثبتت لجميع أهمية الصناعة،آفة للقطاع الزراعي، لتحقيق الأمن الغذائي وجلب العملة الصعبة وتوفير فرص العمل، وانعكس ذلك من خلال حزمة غير مسبوقة من قبل الحكومة لتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير، باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومي وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن ما شهدته مصر ولا تزال خلال السنوات الأخيرة جعلها بؤرة اهتمام العالم في القطاع الصناعي على وجه التحديد، وذلك لما تمتلكه من مواد خام، إضافة إلى البنية التحتية، والتيسيرات والحوافز الإيجابية، والتحول الرقمي وميكنة الخدمات، إضافة إلى التشريعات التي تصب فى هذا الهدف، ومن ثم تحولت المنظومة بالكامل لدعم القطاع والاقتصاد بشكل عام.



وأشاد "هندي"، بحزمة الاتفاقيات التي تم توقيعها على مدار السنوات الأخيرة لدعم الصناعة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تعزيز التعاون المشترك في مجال تحديث البنية التحتية لصناعة الحبوب والألبان والمخابز بين مصر وروسيا، وتوقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع، مؤكدا أن هناك حراك على الأرض فى القطاع الصناعي على وجه الخصوص.