وزير التعليم: نسب النجاح بالثانوية مبشرة.. وهذا موعد إعلان النتيجة

كتبت - منة الله عبدالرحمن:

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2022/2023.

وأكد وزير التربية والتعليم، خلال فيديو تم بثه على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن نتيجة امتحانات الثانوية 2023، من المتوقع أن يتم إعلانها بداية الشهر المقبل.

وأشار الدكتور رضا حجازي، إلى أن نتيجة الثانوية العامة لهذا العام 2022/2023 مبشرة ومطمئنة.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام والتي تجاوزت ٩٠٪؜، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية تجاوزت 91% فأكثر، وأن الحاصلين على 95% فأكثر تجاوزوا 20% من عدد الطلاب.

ومن المقرر أن تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للطلاب، بعد اعتمادها رسميًا من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعلم والتعليم الفني، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم برقم جلوس الطالب اضغط هنا

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