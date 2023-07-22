الثانوية العامة 2023.. ما الألعاب المستحقة للحصول على الحافز الرياضي؟

كتبت - منة الله عبدالرحمن:



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعداد كشوف طلاب الثانوية العامة المستحقين لدرجات الحافز الرياضي لعام ٢٠٢٣، تمهيدا لإرسالها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومكتب تنسيق القبول بالجامعات لإضافتها لنتيجة الطلاب.

ويرصد "مصراوي" في الألعاب الرياضية التي ينطبق عليها حافز التفوق الرياضي ببطولات الجمهورية لطلاب الثانوية العامة بالعام الدراسي 2022/2023، بناء على ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- الألعاب التي ينطبق عليها حافز التفوق الرياضي ببطولات الجمهورية، بالنسبة للألعاب الفردية هى:

( السباحة، والجمباز الفنى، والسلاح، وتنس الطاولة، والتنس الأرضي، والدراجات، والغطس، والكاراتيه، والتايكوندو، وألعاب القوى، والجودو، والملاكمة، والمصارعة)، موضحه أن الألعاب الجماعية تتمثل فى(كرة السلة، وكرة القدم، وكرة اليد، وكرة الطائرة).

وأضافت الوزارة أن درجات الحافز الرياضي تضاف إلى المجموع الكلي بنتيجة الثانوية العامة طبقا للبطولات أو الدورات ومستويات التفوق الرياضي.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة الحاصلين على الحافز الرياضي لتفوقهم الرياضي هذا العام يبلغ (٨٢٨) طالبا، حيث أن إجمالى الحاصلين من الطلاب على الحافز الرياضى فى الألعاب الفردية يبلغ ( ٤٢٤)، بعدد (٢٤٣) للبنين وعدد (١٨١) للبنات.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة للألعاب الجماعية فإن إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الحافز الرياضى يبلغ (٤٠٤)، بعدد (٢١٥) للبنين، و(١٨٩) للبنات.