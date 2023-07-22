كتب - محمد صلاح:

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرار الحكومة المصرية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتخفيف الأحمال لم يكن منفردا، بل جاء بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية بسبب نقص كميات الغاز الطبيعي المتاحة لتشغيل وتوليد الطاقة الكهربائية، وكذلك عدم وجود كميات كافية من المازوت اللازم لتشغيل بعض الوحدات.

وقال وزير الكهرباء فى تصريحات لمصراوي، السبت، إن الشبكة الكهربائية لا توجد بها أي بها مشكلات على الإطلاق ولابد من توضيح ذلك للمواطنين، مضيفا:"لدينا معدات تعمل بالغاز الطبيعي وأخرى تعمل بالوقود التقليدى المازوت والسولار، وهناك عدم كفاية من المواد البترولية، ما استدعى إعلان تخفيف الأحمال خلال الفترة الحالية وحدوث انخفاض فى ضغوط شبكة الغاز مما يصعب وصول الكميات المطلوبة لتشغيل محطات وإنتاج الكهرباء بصورة مستمرة.

ونوه إلى أن حال إنتاج وتوليد الكهرباء عند ارتفاع درجات الحرارة، فإن ذلك يساهم بشكل كبير فى ارتفاع وزيادة معدلات استهلاك الغاز الطبيعي والحاجة الملحة لكميات كبيرة من الغاز الطبيعي فكان لزاما اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة، مؤكدا أنه حال سحب الغاز من الممكن سقوط وهبوط الشبكة الكهربائية بالكامل ونحن تتلاشى حدوث ذلك على الاطلاق حاليا.

وأشار إلى أن وزارة البترول هي التي تحدد نسب تخفيف الأحمال خلال الفترة الحالية بوجه خاص، قائلا:"احنا مش بنألف فى عمليات التخفيف لأننا بنشتغل بناء على ضغوط الغاز وكمياته المتاحة، لازم كلنا نشيل بعض بدءا من الحكومة والمواطن ـيضا والكهرباء لازم تشيل البترول أيضا".

واستطرد قائلا:"كلنا فى مركب واحد، وما يتم تخفيفه يوميا خلال وقت الذروة يبلغ ٣ آلاف ميجاوات وهو ما يحدث خلال الفترة الحالية"، وكل ما تم تقليل وخفض استهلاك التكييف يبقى خير وبركة، وانا بنفذ ذلك لأنى لازم أشعر بالمواطنين، ومش كل الناس عندها تكييفات ولكن وجب أن كل وسيلة نستطيع خفض استهلاكها لا نتردد في ذلك".

وأكد أن بيان مجلس الوزراء صحيح من الناحية العلمية، وهناك تفاؤل بحل المشكلة فى أقرب وقت، مشددا على الالتزام بما صدر من مجلس الوزراء، متابعا:"لا أحب سوى الصدق والشفافية والموضوعية والمصارحة عند حدوث أى أزمة، ولابد من وجود وقود كافى لتوليد القدرات الكهربائية المطلوبة".

وأكد أن هناك تعاون بين الكهرباء والبترول لإعادة انتظام واستقرار الضغوط للشبكة الكهربائية، مشيرا إلى أن أيام الإجازة حاليا ساهمت في خفض معدلات استهلاك الغاز بمحطات الكهرباء.​