الزراعة تطلق قافلة بيطرية لعلاج المواشي بالمجان بقرى بنى سويف
كتب - أحمد مسعد:
تنطلق اليوم السبت ٢١ يوليو وحتي الخميس المقبل، القافلة البيطرية المجانية لعلاج مواشي صغار المزارعين ضمن مبادرة حياة كريمة التي ينظمها معهد بحوث التناسليات الحيوانية إلى قرى محافظة بني سويف.
وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، إن
القافلة ستجوب ستة من القري الأكثر احتياجا للخدمات البيطرية وقري حياة كريمة، وتقوم بالفحص التناسلي وتشخيص العشار بالموجات فوق الصوتية و علاج أمراض العجول الصغيرة وأمراض الضرع، وتجريع وًرش جميع الحيوانات للقضاء علي الطفيليات الداخلية و الخارجية مما يحافظ علي صحة الحيوان.
يشارك في القافلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية و معهد بحوث الصحة الحيوانية و معهد الأمصال و اللقاحات البيطرية و صندوق التأمين علي الثروة الحيوانية.
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