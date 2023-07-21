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9 أكتوبر المقبل.. معهد الفلك يدعو للمشاركة في مؤتمر عربي

11:42 م الجمعة 21 يوليه 2023

المعهد القومي للبحوث الفلكية الجيوفيزيقية

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كتب- عمر كامل:
دعا المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية جميع المهتمين بالبحث والنشر العلمي من العلماء والباحثين وطلاب الدراسات العليا ووسائل الإعلام والصحفيين والمحبين لعلوم الفلك والچيوفيزياء في مصر والدول العربية والعالم للمشاركة في الدورة الثامنة من المؤتمر العربي في الفلك والچيوفيزياء في الفترة من 9-12 اكتوبر 2023، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية و جامعة الدول العربية.

وستنظم لجنة المؤتمر عدد خاص في دور نشر Scopus Elsevier للأبحاث العلمية المقدمة خلال المؤتمر. الهدف من هذا العدد الخاص هو نشر مقالات أصلية عالية الجودة في مجالات علوم الفلك والجيوفيزياء وستخضع الأبحاث العلمية المقدمة للمراجعة بواسطة دور النشر العلمي.

يتناول المؤتمر معظم التحديات العلمية التي تواجه العالم والمنطقة العربية وكذلك تنظيم أربع ورش عمل أثناء فعالياته.

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معهد الفلك مؤتمر عربي

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