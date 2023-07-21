سينما الكارتون المصري بالهناجر.. وقعدة حكى ببيت المعمار



كتب- محمد شاكر

يعرض نادي سينما الكارتون المصري الذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بقاعة سينما الهناجر فى الثانية عشر ظهر السبت 22 يوليو 2023، مجموعة مختارة من أفلام الكارتون المصري التي تتناول مجموعة من القيم وتؤكد على الهوية المصرية منها كتاب الأمثال، إيونجليما، مركب ورق، الكراسة، أجازة نيلية، ألوان، يوميات سحلاوى.

يقام النادى تحت إشراف المخرجتان الكبيرتان عطية عادل خيري، وشويكار خليفة.

كما يقيم بيت المعمار المصرى التابع لقطاع الصندوق في السادسة مساء نفس اليوم، قعدة حكي في المحروسة، بالتعاون مع بيت حكى، وجولة تفاعلية عن حكايات بيوت القاهرة مع الدكتورة شيماء عاشور أستاذة العمارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمشاركة د. هبة صفي الدين مدير بيت المعمار، سارة طارق، شيماء عاشور، مريم عبد العزيز.