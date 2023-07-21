وزير الري يتابع الموقف التنفيذي لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة

كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

وقال وزير الري: إن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تتجاوز ١٩% وهي تتجاوز البرنامج الزمني المقرر، مشيرًا إلى أنه فيما يخص الموقف التنفيذي بقنطرة فم بحر يوسف .. فإنه جاري العمل في تنفيذ الخرسانات بالقنطرة، وذلك بعدما تم الانتهاء من تنفيذ كافة الخوازيق الخرسانية المسلحة لأساسات القنطرة وتركيب الستائر المعدنية المزدوجة والقاطعة للسد المؤقت وتجفيف حفرة الإنشاء.

وفيما يخص إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية، فإنه جاري أعمال الردم لتنفيذ السد المؤقت تمهيداً للبدء في الإنشاء ، كما تم البدء في تنفيذ للجسات التأكيدية .

وفيما يخص قنطرة فم الديروطية، فقد تم صب بلاطة الكوبري، وجاري الردم حول القنطرة كما تم نهو تصنيع البوابات بمعرفة أحد الشركات المحلية ، ويجرى التجهيز لتركيب بوابات القنطرة ، وجاري عمل اختبارات تحميل لسقف قنطرة الديروطية.

وتجرى أعمال إختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كافة العناصر، كما يجرى تصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية) في اليابان ، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) في مصر، مع استخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية في أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه.