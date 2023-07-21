هل "الساحل الشمالي" و"العلمين" خارج نطاق تخفيف الأحمال؟.. "الكهرباء" توضح



كتب- محمد صلاح:

قال المهندس طارق عبدالشافي رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء: إن منطقة الساحل الشمالي والعلمين تعتبران من المناطق الأقل تأثرًا بتخفيف الأحمال لأن معظم القرى السياحية والأماكن المحيطة تعتمد على تغذيات كهربائية من قبل شركة توزيع خاصة بالقرى السياحية والمناطق المجاورة تكون مهمتها توفير الطاقة الكهربائية وتوزيعها من خلال استخدام ديازل وماكينات توليد خاصة ومملوكة لها غير تابعة للشركة.

وأوضح "عبدالشافي"، لمصراوي، أن الحفلات التي يتم إقامتها داخل العلمين أو الساحل الشمالي يتم تأمينها عبر شركات توزيع خاصة غير تابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وحاصلة على رخصة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مشيرًا إلى أن مراسي تمتلكها مجموعة إعمار التابعة لرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار ولديها شبكة تغذية خاصة بعيدة عن شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

وأكد أن حفلة المطرب تامر حسني، تقوم شركة مراسى بتأمين وتوفير التغذية الكهربائية لها بمعرفتها عبر ماكينات ديزل وطوارئ تابعة ومملوكة لها من خلال التنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء ممثلة فى منطقة الإسكندرية وغرب الدلتا لنقل الكهرباء من أجل ضمان الحفاظ على تأمين وانتظام التغذية الكهربائية وعدم حدوث أي ارتفاع أو انخفاض في الجهود الكهربائية.