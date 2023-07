كتب- محمد شاكر:

أعلن الدكتور محمد الكحلاوي رئيس المجلس العربى للاتحاد العام للأثريين العرب، عن إدراج مجلة الآثاريين العرب "النسخة الإنجليزية" ضمن قائمة سكوبس الدولية Journal of the General Union of Arab Archaeologists) وفقًا لتقييم المجلس الأعلى للجامعات، ومنصة اتحاد الجامعات العربية.

مجلة الآثاريين العرب مجلة أكاديمية نصف سنوية محكّمة يصدرها المجلس تنشر دراسات متخصصة فى كافة أوجه الحضارة والثقافة والتاريخ القديم، أصدر العدد الأول منها المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب واتحاد الجامعات العربية عام 2016 والمستمرة حتى الآن.

وقال الدكتور عبدالرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى للمجلس العربى للاتحاد العام للأثريين العرب: إن إصدارات الاتحاد (الكتاب والمجلة) حصلت على الترقيم الدولى الموحد ISSN وأدرجت النسخة الإنجليزية للمجلة ضمن قائمة سكوبس الدولية، وكذلك قامت إدارة المجلة بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى لأكاديمية البحث العلمى بتخصيص موقعين جديدين أحدهما للمجلة العربية والآخر للمجلة الإنجليزية وأصبحت دورياته العلمية وإصداراته معتمدة على مستوى الجامعات العربية والمراكز البحثية بالدول العربية.

وأضاف "ريحان": الاتحاد أصدر 18 ألف دراسة علمية على مدى 27 عامًا تمثل موسوعة علمية غير مسبوقة في مجال الآثار والحضارة والترميم والمتاحف واللغات والتطبيقات الحديثة، وقد تبوأت إصداراته أعلى الدرجات حيث وصلت حولية الآثاريين العرب إلى 7 من 7 فى التقييم من بنك المعرفة المصرى عام 2023.

وتمثل إصدارات الاتحاد العلمية المختلفة، حصاد أعمال المؤتمرات والندوات العلمية التى عقدت فى العديد من الدول العربية، وعقد الاتحاد 25 مؤتمرًا علميًا بين مصر وليبيا وسوريا والمغرب وأسس أكبر مكتبة متخصصة فى الدراسات الآثرية تضم أكثر من 13 ألف كتاب ورسالة علمية.

ونوه إلى أن الاتحاد أصدر سلسة من الدراسات والبحوث تحت مسمى الدليل الموجز لأشهر المواقع الآثرية وفنون العالم العربي للمساهمة فى نشر الوعى بالتراث الحضارى العربى وتصدى للعديد من القضايا الآثرية على مستوى العالم العربى وبخاصة فى فلسطين والعراق وسوريا وحصل على عضوية المنظمات المدنية بجامعة الدول العربية كما حصل على عضوية دائمة باتحاد المحامين العرب واعتمد كبيت خبرة من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو وخصصت له عضوية دائمة كخبير وعهدت إدارة فلسطين بجامعة الدول العربية ملف القدس لاتحاد الآثاريين العرب وكلف الاتحاد من قبل جامعة الدول العربية برئاسة وفد الآثاريين فى العراق وكرم الاتحاد أكثر من ستون عالمًا من رواد الآثار بالوطن العربي وقدم درع الآثريين للعديد من الرؤساء والملوك العرب الذين أولوا العمل الآثرى فى بلدانهم الرعاية والعناية مما كان له أكبر الأثر فى الارتقاء بالبحث الأثرى العربى وشارك فى تسجيل العديد من المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمى فى اليونسكو.