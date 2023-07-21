رئيس الأعلى للإعلام يهنئ الإعلاميين بعيد التلفزيون

كتب- إسلام لطفي:

هنئ الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، الاعلاميين فى عيد التليفزيون، وقال:أهنئ زملائى الإعلاميين بمناسبة عيد التلفزيون والذي جاء مع انطلاق البث الأول للإرسال التليفزيوني في مصر مساء 21 يوليو عام 1960.

وأشاد بدور التليفزيون المصري الذى يتبنى منذ نشأته القضايا الوطنية وتأثيره الكبير في المحيط العربي وكان مواكبًا لجميع الأحداث التي شهدتها المنطقة ، وتقديم اسماء لامعة من المبدعين فى مجال الاعلام ، كأحد روافد المهمة للقوة الناعمة المصرية.

واضاف: وبهذه المناسبة اقدم التهنئة ايضا للاعلام المصري بكافه روافده ووقوفه كحائط قوى للدفاع عن الدولة المصرية ، وتبنى قضاياها فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ونشر الوعى وحماية المجتمع من الشائعات ، وبث تقافة الوسطية والتنوير والاعتدال، وترسيخ قيم المواطنة، وإعلاء قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر واحترام الأديان والمعتقدات لكافة الفئات ، وينقل بحيدة وموضوعية وشفافية ما يجرى الآن إنجازات علو ارض مصر فى حماية شعب مستنير ولديه درجات عالية من الوعي والاستنارة.