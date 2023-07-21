الأوقاف تبدأ تطبيق الزي الموحد لعمال المساجد بمديرية الإسكندرية - صور

شقق تصل لـ 120 متر.. بيان من الإس​كان بشأن " سكن لكل المصريين" بالعاشر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، بدء تطبيق الزي الموحد لعمال المساجد بمديرية أوقاف الإسكندرية، ضمن اهتمامها بكل ما يتصل بالمساجد والعاملين بها، وبعد تجربتها في توفير الزي الأزهري للأئمة وتوفير زي الواعظات.

وتوجه القطاع الديني بوزراة الأوقاف، بالشكر لمديرية أوقاف الإسكندرية على مبادرتها الجادة في التنفيذ.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أنه في إطار اهتمامها بكل ما يتصل بالمساجد والعاملين بها وبعد تجربتها في توفير الزي الأزهري للأئمة وتوفير زي الواعظات، فإنها تشرع في توفير زي خاص لعمال المساجد يتم توفيره تدريجيًّا لهم بداية بالمساجد الكبرى وبخاصة تلك التي تحصل على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي.

وأوضحت في بيان لها، أنه سيتم توفير الزي لعمال المساجد سواء من خلال مجالس إدارات المساجد الكبرى أو بمعرفة الوزارة ومن مواردها الذاتية من خلال مصنع الزي التابع لهيئة الأوقاف المصرية.