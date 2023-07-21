ما بشغلش التكييف.. وزير الكهرباء لمصراوى: التيار بيقطع عندى من مرتين لـ 3 يوميًا

كتب - محمد صلاح:

بعث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رسالة شكر وتقدير لأبنائه وزملائه العاملين بمنظومة الكهرباء المختلفة لما يقومون به من مجهودات مضنية على مدار الأيام الماضية نتيجة قرار الحكومة المصرية وإعلانها خطة تخفيف الاحمال نتيجة لانخفاض ضغوط الغاز لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء.

وأكد وزير الكهرباء فى تصريحات خاصة لمصراوى، أن العاملين بمختلف شركات وقطاعات الكهرباء يضربون يوما تلو الآخر أمثلة فى الوفاء والتضحية، مشيرا إلى أن مصر بها شبكة كهرباء عالمية ولا غبار عليها، إلا أن ما حدث ناتج عن نقص الوقود والغاز الطبيعي وهذا ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي أمس الأول.

ونوه إلى أنه منذ إعلان تخفيف الاحمال قرر عدم تشغيل التكييف الخاص به بالمنزل والتزامه بترشيد الاستهلاك قائلا:الكهرباء بتقطع عندى من مرتين ل٣ مرات يوميا".

وأشاد بالمجهودات المبذولة والتنسيق المتبادل بين شركات التوزيع والشركة المصرية لنقل الكهرباء ونجاحهما فى خطة تخفيف الاحمال عن مختلف المناطق وفقا لخطط موضوعة يوميا يشرف عليها رؤساء الشركات بمعاونة رؤساء قطاعات الشبكات والتحكم والوقاية.

وأكد أن هناك تنسيق مع وزارة البترول لتوفير الإمدادات اللازمة من الغاز الطبيعي لتشغيل المحطات وإعادة انتظام التيار الكهربائي مرة أخرى، موضحا أن الخطة تهدف لخفض معدلات الاستهلاك لما يقرب من ٣ آلاف ميجاوات يوميا حتى الانتهاء من الأزمة الحالية.