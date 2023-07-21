رئيس "الوطنية للإعلام": التلفزيون قاد حركة التنوير والفكر لأعوام

كتب- إسلام لطفي:

هنأ حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الإعلاميين بمناسبة ذكرى انطلاق البث الأول للإرسال التليفزيوني في مصر في 21 يوليو عام 1960.

وأكد حسين زين، في بيان له، اليوم، في ذكرى انطلاق أول بث تلفزيوني، أن التليفزيون المصري بأبنائه هو من قاد حركة التنوير والفكر والثقافة لسنوات طويلة وشكلوا وجدان الأمة بإبداعاتهم التي تربى عليها أجيال عديدة.

وأضاف أن أبناء الإعلام الوطني لا يزالون ينفذون دورهم الوطني بتقديم رسالة إعلامية مهنية صادقة تواكب متطلبات تطورات العصر ويقدمون خطابًا إعلاميًّا يُسهم في تنمية الوعي لتحقيق إدراك وفهم صحيح للمتغيرات والتحديات الجديدة التي طرأت على المشهد العالمي، وكيف استطاعت الدولة المصرية من خلال الإنجازات غير المسبوقة التي تحققت والمشروعات القومية العملاقة من تخفيف حدة تلك الأزمات العالمية على حياة المواطن المصري.

واليوم الذي انطلق فيه البث التليفزيوني بدأت معه رسالة إعلامية جادة وهادفة رسخت لقيم ومبادئ المجتمع المصري الأصيل من خلال جيل عمالقة ورواد العمل الإعلامي المصري الذين قدموا إعلامًا مهنيا متميزًا، أسهم بشكل كبير في تشكيل ثقافة المجتمع وتنمية وعي المواطنين .