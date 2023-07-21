غلق محور 26 يوليو بالجيزة.. تعرف على التحويلات المرورية البديلة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أغلقت محافظة الجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة طريق امتداد 26 يوليو بشكل كلي بالاتجاه القادم من ميدان جهينة ومسجد الشرطة بالخمائل في اتجاه مصر إسكندرية الصحراوي ومحور 26 يوليو، بدايةً من اليوم ولمدة 3 شهور، لإنشاء الكمر الخرساني (الإسترادل).

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولي الجهات المعنية بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال لاتخاذ ما يلزم نحو تيسير الحركة المرورية ومنع التكدسات بمحيط الأعمال خلال فترة التنفيذ.

وأوضحت محافظة الجيزة في بيانها، أنه تم تنفيذ تحويلة مرورية على النحو التالي:

- حركة المركبات بطريق امتداد محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من مسجد الشرطة وميدان جهينة وترغب بالسير اتجاه محور 26 يوليو وطريق مصر إسكندرية الصحراوي تقوم بالدخول يساراً إلى الاتجاه الأخر من الطريق بعد تحويله إلى اتجاهين كما هو مشار إليه عن طريق فتحة الدخول المستحدثة بين الأعمدة الخرسانية.

- استكمال السير بمسار التحويلة المرورية لمسافة 250 م حتى تجاوز الأعمال الإنشائية للإستردال ومنطقة الغلق ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلي بامتداد محور 26 يوليو اتجاه طريق مصر إسكندرية الصحراوي وميدان لبنان عن طريق فتحة الخروج المستحدثة.

كما قامت الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد قائدي المركبات للاتجاهات الجديدة وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال.