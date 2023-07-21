الجيزة: غلق كلي لطريق 26 يوليو في هذه الاتجاهات لمدة 3 شهور

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أغلقت محافظة الجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة لطريق امتداد 26 يوليو بشكل كلي بالاتجاه القادم من ميدان جهينة ومسجد الشرطة بالخمائل في اتجاه مصر إسكندرية الصحراوي ومحور 26 يوليو، بدايةً من اليوم ولمدة 3 شهور، لإنشاء الكمر الخرساني (الإسترادل).

وقالت الجيزة في بيان لها، إنه في إطار أعمال إنشاء مشروع مونوريل خط ( وادى النيل بالعجوزة – 6 أكتوبر) سيتم البدء في إنشاء (الإسترادل) الكمر الخرساني الكبير بطريق امتداد محور 26 يوليو فقط في الاتجاه القادم من ميدان جهينة ومسجد الشرطة بالخمائل اتجاه طريق إسكندرية الصحراوي ومحور 26 يوليو تحديداً قبل مطلع محور 26 يوليو بمسافة ما يقرب من 500 م، الأمر الذى يستلزم غلق كلى لطريق امتداد محور 26 يوليو أمام حركة المرور في الاتجاه والموقع المشار إليهما لوقوف المعدات والأوناش ذات الحجم الكبير المستخدمة في أعمال الإستردال وذلك لمدة 3 أشهر ابتداء من الساعة 2 صباح الجمعة الموافق 21/7/2023 وحتى صباح يوم الأربعاء الموافق 18/10/2023 على أن تكون الأعمال على مدار الــ 24 ساعة.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولي الجهات المعنية بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال لاتخاذ ما يلزم نحو تيسير الحركة المرورية ومنع التكدسات بمحيط الأعمال خلال فترة التنفيذ.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتحويل وتقسيم طريق امتدادا محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من أعلى محور 26 يوليو وميدان لبنان إلى اتجاهين للحركة المرورية بواقع 5 حارات مرورية لكل اتجاه وفصلهما بحواجز خرسانية ممتدة لمسافة 250 م واستحداث فتحات دخول وخروج للمركبات بين الأعمدة الخرسانية الخاصة بمشروع المونوريل بعد رفع كفاءتها من حيث الطبقة الإسفلتية والإضاءة.

كما تم تنفيذ تحويلة مرورية على النحو التالي:

- حركة المركبات بطريق امتداد محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من مسجد الشرطة وميدان جهينة وترغب بالسير اتجاه محور 26 يوليو وطريق مصر إسكندرية الصحراوي تقوم بالدخول يساراً إلى الاتجاه الأخر من الطريق بعد تحويله إلى اتجاهين كما هو مشار إليه عن طريق فتحة الدخول المستحدثة بين الأعمدة الخرسانية.

- استكمال السير بمسار التحويلة المرورية لمسافة 250 م حتى تجاوز الأعمال الإنشائية للإستردال ومنطقة الغلق ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلي بامتداد محور 26 يوليو اتجاه طريق مصر إسكندرية الصحراوي وميدان لبنان عن طريق فتحة الخروج المستحدثة.

كما قامت الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد قائدي المركبات للاتجاهات الجديدة وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال.