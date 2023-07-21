شديد الحرارة والقاهرة 40 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع

شقق تصل لـ 120 متر.. بيان من الإس​كان بشأن " سكن لكل المصريين" بالعاشر



كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة من اليوم الجمعة 21 يوليو إلى الأربعاء 26 يوليو.

وتوقعت الأرصاد، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأضافت: "يسود الطقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء".

الجمعة والسبت

شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء.

الأحد 23 يوليو

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 37 درجة والمحسوسة 40 درجة.