معلومة على الماشي.. الأرصاد توضح أسباب الضباب
كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ظاهرة الضباب وما هي وكيف تحدث.
وقالت الهيئة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أن الضباب عبارة عن سحاب منخفض ارتفاع قاعدته قريب من سطح الأرض أو يكاد يكون ملاصق له وتنخفض الرؤية الأفقية فيه إلى أقل من 1000 متر.
يأتي ذلك في إطار المعلومات التي تنشرها الهيئة تحت عنوان معلومة على الماشي.
سوق مصراوى
-
بقسط شهري يبدأ من 98 جنيها.. أفضل تكييف ومبرد هواء لمواجهة حر الصيفتفاصيل
-
أفضل هاتف ذكي من الفئة الاقتصادية 2023 يبدأ من 1999 جنيهاتفاصيل
-
أفضل الشواحن السريعة Type-C.. ومن أين تشتريها؟تفاصيل
-
أفضل تلفزيون HD LED بأعلى إمكانيات أقل من 4 آلاف جنيهتفاصيل
-
عروض يوم برايم.. أفضل الإلكترونيات الذكية في السوق المصري 2023 بخصمتفاصيل
-
في "يوم عروض أمازون برايم".. أفضل الأجهزة الإلكترونية لمنزل عصري بقسطتفاصيل
فيديو قد يعجبك: