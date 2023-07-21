معلومة على الماشي.. الأرصاد توضح أسباب الضباب



كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ظاهرة الضباب وما هي وكيف تحدث.

وقالت الهيئة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أن الضباب عبارة عن سحاب منخفض ارتفاع قاعدته قريب من سطح الأرض أو يكاد يكون ملاصق له وتنخفض الرؤية الأفقية فيه إلى أقل من 1000 متر.

يأتي ذلك في إطار المعلومات التي تنشرها الهيئة تحت عنوان معلومة على الماشي.