دور الأفلام الوثائقية في تشكيل قيم الانتماء الوطني لدى الجمهور البحريني رسالة دكتوراة بإعلام عين شمس

كتب- عمر كامل:

عقدت مناقشة رسالة دكتوراة الباحث حازم خميس الشيخ بقسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، وحصل الباحث حازم خميس الشيخ على درجة الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالتبادل مع الجامعات والمراكز الأخرى.

شارك في الحضور السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون العربية والأمن القومي، غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والعميد الركن فيصل بن حسن العجمى الملحق العسكرى لمملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، وخلود راشد مطر المستشار الثقافى للبحرين.

أظهرت الدراسة ان أهم القضايا التي ركزت عليها الأفلام المأخوذة من التليفزيون البحريني تخص التنمية المستدامة كما تهدف جميع أفلام عينة الدراسة إلى توثيق الأحداث، بالإضافة إلى أن جميع أفلام عينة الدراسة كانت موجهة للجمهور العام.

استهدفت الرسالة دراسة متطلبات الجمهور في الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن الانتماء الوطني.

وضمت الرسالة دراسات تهدف إلى تطور وارتقاء المحتوى الإعلامي في التلفزيون البحريني.

واقترح الباحث مقترحات الدراسة التطبيقية والتي شملت العمل على تطوير أسلوب عرض الافلام الوثائقية وضرورة زيادة تحقيق التنوع في استخدام الوسائط السمعية البصرية في الإنتاج، بالإضافة إلى التنوع في مصادر المعلومات وعرض المصدر للتأكيد على المصداقية والثقة الي جانب ضرورة انتاج الافلام من قبل وزارة الإعلام.

كما أوصت الرسالة بالحرص على انتاج أفلام وثائقية تعرض سيرة ذاتية الشخصيات وطنية وانتاج أفلام وثائقية موجهة للجمهور، تصوير لقطات خاصة بكل فيلم بهدف التنوع وعدم الاعتماد على الأرشيف؛ وكذلك استخدام أساليب جديدة في الاقناع والابتعاد عن نمط التعليق الخبري الذي أصبح ليس مشبع بالنسبة للجمهور.