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التقديم الاثنين المقبل.. شروط الالتحاق بمعهد تمريض مستشفى الحسين

08:03 ص الجمعة 21 يوليه 2023

مستشفى الحسين الجامعي

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
تفتح جامعة الأزهر، الاثنين المقبل، باب التقدم للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض بمستشفى الحسين الجامعي التابع لكلية طب بنين بالقاهرة، لمدة أسبوع.

وأتاح المعهد، التقدم للطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية الأزهرية بحد أدنى ٤١٥ درجة، و230 درجة للإعدادية العامة، بشرط أن تكون من محافظة القاهرة.

- أن تكون المتقدمة مسلمة ومصرية حاصلة على الإعدادية الأزهرية أو العامة من محافظة القاهرة.

- أن تكون حديثة التخرج "دور أول 2023/2022".

- ألا يقل السن في أول أكتوبر عن 14 عاما ولا يزيد عن 16.

- الأولوية بالقبول لأصحاب المجاميع الأعلى.

- أن تكون حاصلة على الشهادة الإعدادية من محافظة القاهرة.

- اجتياز اختبار اللغتين العربية والإنجليزية بحد أدنى من 10:7.

- اجتياز الاختبارات والفحوصات الطبية والتأكد من خلوها من الأمراض المعدية والمزمنة.

- لا يسمح للطالبة بالزواج إلا بعد انتهاء فترة الدراسة، وحال زواجها أثناء الدراسة يتم فصلها.

- حال قبول الطالبة بالمعهد، يتعهد ولي الأمر بأداء فترة الامتياز ومدتها 6 شهور بعد إعلان نتيجة السنة النهائية.

وجاءت الأوراق المطلوبة على النحو التالي:

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