ضمن المهرجان الصيفي.. جولة لكايرو كافيه فى دنيا الموسيقى المصرية والعالمية



كتب- محمد شاكر

أجرت فرقة كايرو كافية بقيادة الموزع الموسيقى وعازف البيانو على شرف، جولة فى دنيا الموسيقى المصرية والعالمية، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالإسكندرية.

فعلى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" وبمشاركة المغنيتان أمنية بكر وليديا لوتشيانو، مع عازف الناي هاشم لطفي، قدمت الفرقة بأسلوبها الخاص وبرؤية فنية مبتكرة، مزجت الموسيقى الشعبية لمدن قناة السويس مع الفلكلور الإسبانى وتمثلت فى مزج أغنيتي آه يا لالالی وبسامي موتشو، إلى جانب عدد من المؤلفات الشرقية والغربية كان منها البنت الشلبية، قلبي القاسى، عاشق الروح، كنت فين، یا قلبی یا خالي، ليلة حب، شغلوني، الفن أنا لك على طول، انت عمري، سهر الليالى، ميدلى بليغ حمدى، سواي، هذه هى الحياة ومن أغاني الأفلام السينمائية خمسة فى ستة.

كما قدم طلاب فصل العود بمركز تنمية المواهب فقرة فنية تضمنت باقة من الألحان التراثية التى نالت الاستحسان كان منها ببين شطين ومية، ع الحلوة والمرة، حب إيه، الفن، التوبة، دارت الأيام وميدلى لـ سيد درويش .