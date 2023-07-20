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هل الكارت الموحد بديلاً عن البطاقات التموينية؟.. وزير التموين يوضح

08:07 م الخميس 20 يوليو 2023

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

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كتب- محمد سامي:
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية: إنه مع التحول الرقمى للدولة حاليا نستطيع أن نضع في كارت واحد كافة الخدمات الحكومية المقدمة من الدولة للمواطن حيث سيتم ربط خدمة التموين بالتامين الصحي وضم الخدمات لكارت التموين ليس يعنى إلغاء البطاقة التموينية، مشيرًا إلى أن الكارت الموحد بطاقة بديلة عن مجموعة من البطاقات التى يستخدمها المواطنين.

وأكد وزير التموين، أن الكارت الموحد ليس بديلًا عن بطاقة التموين، موضحًا أنه يصلح لصرف مقررات التموين والخبز لمن يرغب، إضافة إلى خدمات أخرى تقدمها مثل؛ صرف الرواتب والأجور والمعاشات والتأمين الصحي أو استخدامه في المواصلات العامة.

جاء ذلك مشاركته فى الاجتماع السادس عشر للجمعية العمومية للمنظمة الإفريقية للمترولوجيا AFRIMETS، والذي يستضيف المعهد القومي للمعايرة بوزارة التعليم العالى في إطار دعم أواصر الصداقة والتعاون مع الدول الإفريقية و انطلاقا من دور مصر المحوري وتوجه الدولة نحو تعميق روابط التعاون مع دول القارة على كافة المستويات ومن بينها المجالات العلمية والبحثية.

وأضاف الوزير، أن الكارت الموحد سيكون متعدد الأغراض، ليستخدم فى العديد من الخدمات، مشيرًا إلى الكارت سيصدر عن طريق البريد المصرى.

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علي المصيلحي وزير التموين بطاقة التموين الكارت الموحد خدمات التأمين

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