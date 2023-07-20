بعد ارتفاع أسعاره عالميًا.. وزير التموين يكشف عن السعر العادل لكيلو السكر



كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية: إن احتياطي مصر من السكر التمويني يكفي حتى بعد شهر أبريل 2024، فيما يكفي السكر الحر حتى الأسبوع الأول من مارس القادم وذلك بعد فتح الاعتمادات لافتًا إلى أن حجم إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن فيما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 3.1 مليون طن، مشيرًا إلى أنه يتم سد الفجوة من خلال استيراد ما يتراوح من 300 إلى 400 ألف طن.

وأضاف "المصيلحى"، في تصريحات صحفية على هامش انعقاد مؤتمر الدورة السادسة عشر للجمعية العمومية ‏للمنظمة الأفريقية للمترولوجيا "‏AFRIMETS‏" ، أن دخول إنتاج إحدى شركات السكر خلال الموسم المقبل بنحو 600 ألف طن سيعمل على سد الفجوة ويتم حاليا استيراد ما يقرب من 300 ألف طن سكر، وذلك تحسبًا لتأخر موسم البنجر.

كما حدث العام الماضى والذى يبدأ عادة فى شهر مارس نتيجة للتغيرات الجوية حيث تأخرت المصانع في الإنتاج، أنه حتى أول أمس لدينا 750 ألف طن سكر بالإضافة إلى 350 ألف طن تم التعاقد على استيرادها أى بنحو 1.1 مليون طن سكر.

وأكد المصيلحي، أنه وجه بإتاحة السكر في الأسواق، مشيرًا إلى أن السعر العادل للسكر يتراوح من 22 إلى 26 جنيها للكيلو، بسبب ارتفاع أسعار السكر عالميًا ليصل لأكثر من 700 دولار للطن الخام.