بعد الإفراج عنه بعفو رئاسي.. ننشر أول صور للمحامي محمد الباقر

أعلنت زوجة المحامي الحقوقي محمد الباقر، خروجه من محبسه منذ قليل، تنفيذاً لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعفو عن مجموعة من الصادرة بحقهم أحكام قضائية.

ونشرت زوجته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا لزوجها بعد خروجه من محبسه.