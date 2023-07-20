"الزراعة" تختتم البرنامج التدريب الصيفي لطلاب 3 جامعات

كتب- أحمد مسعد:

اختتم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية فاعليات البرنامج التدريب الصيفي المجاني لعدد 176 طالبا وطالبة من كليات الزراعة لجامعات (عين شمس والمنيا والفيوم) وكلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية والتي استمرت لمدة أسبوعين للتدريب بأقسام وحدات المعهد البحثية والمصانع التجريبية تحت رعاية د. شاكر عرفات، مدير المعهد، وإشراف د. عاطف عشيبة، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب.

وأوضحت وزارة الزراعة، في بيان، اليوم الخميس، أنه تم تدريب الطلاب على التقنيات الحديثة في مجال تصنيع الأغذية لإنتاج غذاء آمن صحيا مرتفع القيمة الغذائية وذو تكلفة مناسبة والتعرف على الجديد في طرق حفظ الأغذية لإطالة فترة صلاحيتها والتدريب علي الاختبارات الكيماوية والطبيعية والميكروبيوجية والحسية التي تجرى على الأغذية لتحديد جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم تدريب الطلاب على استخدام جميع الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة.