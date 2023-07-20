بالفيديو.. طبيب شهير يحذر من مخاطر ضربة الشمس والإجهاد الحراري

كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور شريف عبد الهادي، عميد معهد القلب الأسبق، إن جسم الإنسان يتحكم في درجة الحرارة من خلال الأوعية الدموية الموجودة في الغدد العرقية والجلد.

وأوضح أن الأوعية الدموية تتسع عند ارتفاع درجة الحرارة، حتى يحدث تبادل بين حرارة الجسم وحرارة الجو فتنخفض درجة حرارة الجسم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن الله سبحانه وتعالى خلق داخل الإنسان جهازًا ينظم درجة حرارة الجسم، إذ تكون ثابتة عند 37 درجة، وخلال في الأجواء الحارة لا تزيد عن 37، وفي الأجواء الباردة لا تقل عن 37.

وأشار إلى أن الغدد العرقية تفرز العرق بكميات كبيرة عند ارتفاع درجة حرارة الجو، ثم يتبخر هذا العرق فتنخفض درجة حرارة الجسم لتظل ثابتة عند 37 درجة.

وذكر أن ضربة الشمس تحدث عند المشي تحت الشمس المباشرة، إثر ارتفاع درجة حرارة الجسم حتى تصل إلى 40 درجة، وضربة الشمس تسبب وفاة 10% بين من يصابون بها.

ولفت إلى أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة يسبب الاحتباس الحراري "الإجهاد الحراري" أو ضربة الشمس، موضحًا أن الاحتباس الحراري قد يحدث داخل المنزل في أماكن غير جيدة التهوية.