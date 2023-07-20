نقل شعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر المحرم من الجامع الأزهر
كتب- محمود مصطفى أبوطالب:
يقدم التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، غدا، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر المحرم، من الجامع الأزهر.
ويلقي الدكتور عبدالفتاح العواري عضو مجمع البحوث الإسلامية، خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، ويتلو القرآن الشيخ قطب الطويل.
في الوقت نفسه، كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث، رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان، بإلقاء خطبة الجمعة من مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة.
وخصصت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة الأولى من شهر المحرم للحديث عن "شهر الله المحرم وفضائله" من خلال الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية.
وشددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة وخطباء المكافأة بضرورة تنفيذ التعليمات الخاصة بخطبة الجمعة، وعدم مخالفتها بأي حال من الأحوال.
وأشارت وزارة الأوقاف، إلى عدم تجاوز الوقت المحدد لخطبة الجمعة والمقدر مسبقا بـ 15 دقيقة، أو الخروج عن موضوع خطبة الجمعة والذي حددته الوزارة بـ "فضائل شهر الله المحرم".
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