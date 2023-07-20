رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

كتب- نشأت علي:

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وجاء في نص برقية التهنئة: أتقدم باسمي واسم أعضاء المجلس بأصدق التهاني القلبية بمناسبة قرب حلول ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة التي قادها الرئيس جمال عبد الناصر بغية تحرير مصر من استعمار أجنبي جثم عليها قرونا عديدة، فكانت وستظل نقطة فارقة في التاريخ المصري الحديث وأول الخطوات في طريق الحرية والديمقراطية وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية في مصر، وهو ما مثل نموذجًا وإلهامًا للكثير من شعوب دول العالم.

وأضاف: بهذه المناسبة الغالية أدعو المولى عز وجل أن يحفظكم سندا لمصر وأن يوفقكم لاستكمال مسيرة الحرية والبناء والتنمية ليتحقق على يديكم خير مصر ونهضتها، وأن يعيد هذه الذكرى المجيدة عليكم بموفور الصحة، وعلى وطننا الغالي بالخير واليمن والبركات.

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