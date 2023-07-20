رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو
كتب- نشأت علي:
بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.
وجاء في نص برقية التهنئة: أتقدم باسمي واسم أعضاء المجلس بأصدق التهاني القلبية بمناسبة قرب حلول ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة التي قادها الرئيس جمال عبد الناصر بغية تحرير مصر من استعمار أجنبي جثم عليها قرونا عديدة، فكانت وستظل نقطة فارقة في التاريخ المصري الحديث وأول الخطوات في طريق الحرية والديمقراطية وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية في مصر، وهو ما مثل نموذجًا وإلهامًا للكثير من شعوب دول العالم.
وأضاف: بهذه المناسبة الغالية أدعو المولى عز وجل أن يحفظكم سندا لمصر وأن يوفقكم لاستكمال مسيرة الحرية والبناء والتنمية ليتحقق على يديكم خير مصر ونهضتها، وأن يعيد هذه الذكرى المجيدة عليكم بموفور الصحة، وعلى وطننا الغالي بالخير واليمن والبركات.
سوق مصراوى
-
أفضل أنواع المراتب بأسعار تبدأ من 800 جنيهاتفاصيل
-
أفضل حوض سباحة قابل للنفخ لمواجهة حر الصيفتفاصيل
-
أفضل وسائد داعمة للظهرة والرقبة أثناء القيادة.. بأسعار تبدأ من 95تفاصيل
-
احمي بشرتك من الشمس بصن بلوك بأقل من 100 جنيهتفاصيل
-
أفضل ماكينات حلاقة كهربائية للرجال لعام 2023 بخصومات حتى 17%تفاصيل
-
بقسط شهري يبدأ من 98 جنيها.. أفضل تكييف ومبرد هواء لمواجهة حر الصيفتفاصيل
فيديو قد يعجبك: