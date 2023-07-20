إعلان

BBC

حزب حماة الوطن يرحب بقرار الرئيس السيسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم

12:01 ص الخميس 20 يوليه 2023

الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - نشأت علي:

رحب حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

وأوضح في بيان له، اليوم، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوصيات مجلس أمناء الحوار الوطني، وتعكس حرص القيادة السياسية على تنفيذ مخرجاته، وما سبقها من قرارات رئاسية مماثلة بالعفو عن عدد من المحبوسين.

وأكد الحزب، أن القرار الجمهوري جاء في توقيت مناسب، ويؤكد الحرص على سعي القيادة السياسية لاحتواء كافة أطياف الشعب المصري، لاسيما في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشاد حماة الوطن، باستمرار الجهود المصرية لتعزيز حالة حقوق الإنسان وتوفير المناخ الملائم لكل أبناء الوطن.

ووجه الحزب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتمسك بإنجاح الحوار الوطني وتنفيذ مخرجاته في أفضل صورة لصالح وطننا الغالي.

سوق مصراوى

الفريق جلال الهريدي حزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي باتريك زكي ومحمد الباقر الحوار الوطني

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

أزمة السجائر..احتكار تجار أم فرض للأمر الواقع من الشركة؟