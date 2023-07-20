حزب حماة الوطن يرحب بقرار الرئيس السيسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم
كتب - نشأت علي:
رحب حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر.
وأوضح في بيان له، اليوم، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوصيات مجلس أمناء الحوار الوطني، وتعكس حرص القيادة السياسية على تنفيذ مخرجاته، وما سبقها من قرارات رئاسية مماثلة بالعفو عن عدد من المحبوسين.
وأكد الحزب، أن القرار الجمهوري جاء في توقيت مناسب، ويؤكد الحرص على سعي القيادة السياسية لاحتواء كافة أطياف الشعب المصري، لاسيما في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد حماة الوطن، باستمرار الجهود المصرية لتعزيز حالة حقوق الإنسان وتوفير المناخ الملائم لكل أبناء الوطن.
ووجه الحزب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتمسك بإنجاح الحوار الوطني وتنفيذ مخرجاته في أفضل صورة لصالح وطننا الغالي.
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