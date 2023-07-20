اليوم.. مناقشة كتاب "الأمة الديمقراطية" للمفكر عبدالله أوجلان

كتب- محمد شاكر:

ينظم الصالون الفكري لدار نفرتيتي للنشر، ندوة تفاعلية لمناقشة كتاب "الأمة الديمقراطية" للمفكر الكردي عبد الله أوجلان، وذلك في السابعة مساء، اليوم الخميس 20 يوليو 2023.

يدير اللقاء الكاتب الصحفي إلهامي المليجي ويقدم الدكتور طه علي، الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وسياسات الهوية، قراءة في الكِتاب مع حوار مفتوح حول جوانب القضية الكردية واستعراض لأهم الملامح الفكرية لعبد الله أوجلان، حيث يُشَارِك في النقاش نخبةٌ من المثقفين والمعنيين بالشأن الكردي.

يُذْكَر أن صالون "نفرتيتي الثقافي"، هو مِنَصَّةٌ فِكريةٌ تطلقها دار نفرتيتي للنشر، تَهدف لإثراء الحركةِ الثقافيةِ في مِصرَ والعالم العربي من خِلال إفساح المجال بشكلٍ دَوريٍ ومُعَمَّق لمناقشة أهم القضايا والمستجدات الثقافية بين المتخصصين والجمهور بشكلٍ عام.

تقام الندوة بمقر الدار في ١٨ شارع ضريح سعد بجوار محطة مترو سعد زغلول. الدور الرابع شقة ١٩.