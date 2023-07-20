برلماني: قرارات العفو الرئاسي تؤكد حرص الدولة على مستقبل أبنائها

كتب - نشأت علي:

قال محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن عدد من الذين صدر بحقهم أحكام قضائية واجبة النفاذ يؤكد حرص القيادة السياسية توفير مناخ إيجابي تتناسب مع حالة الحوار الوطني.

وأكد الجبلاوي خلال تصريحات له، أن الدولة تعمل جاهدة بالاهتمام بملف حقوق الإنسان بمصر، مشيرا إلي أن قرارات العفو الرئاسي تدخل الفرحة والبهجة في بيوت وأسر المصريين، كما أنها تأكيد علي حرص الرئيس على مستقبل أبنائه، مشيدا بقرار العفو .

وشدد وكيل طاقة النواب أن قرار العفو الرئاسي يؤكد الدور الكبير الذي يلعبه الحوار الوطني وجديته والاستجابة لمطالبه، موضحا أنه في خلال ٢٤ ساعة من طلب القائمين علي الحوار بالإفراج عن عدد من الشباب تمت الاستجابة بالفعل في وقت قليل مما يؤكد الدور الكبير الجاد الذي يلعبه الحوار الوطني.