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BBC

إعلاميون وفنانون فى عزاء المخرج إيهاب أبوزيد رئيس شبكة تليفزيون النهار

09:39 م الأحد 02 يوليه 2023
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد (2)
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد (1)
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد (3)
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد (4)
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد (5)
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد (6)
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد (7)
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد (8)
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد (9)
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد (10)
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد (11)
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد (12)
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد (13)
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد (14)
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد (15)
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد (16)
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد (17)
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد (18)
  • عرض 43 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد (19)
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    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد (20)
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    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد (21)
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كتب- محمد عبدالناصر:
تصوير- محمود بكار:

شارك عدد من الفنانين والإعلاميين في عزاء المخرج المخرج إيهاب أبوزيد، رئيس شبكة تليفزيون النهار، في جامع المشير في القاهرة الجديدة.

واستقبل المعزيين الإعلامي عمرو الليثي، وسط مشاركة عدد كبير من الإعلاميين والفنانين وبعض لاعبي كرة القدم.

وتوفي المخرج إيهاب أبوزيد، رئيس شبكة تليفزيون النهار، يوم الجمعة الماضي.

وتولى "أبو زيد"، مناصب عدة، حيث عمل رئيسا لقناة المحور، ثم مديرًا تنفيذيًا لقناة DMC، ومديرًا لإدارة الإنتاج الفني لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

سوق مصراوى

عزاء إيهاب ابوزيد تليفزيون النهار مسجد المشير

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