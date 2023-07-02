السداد بالدولار.. الإسكان تطرح أراضي استثمارية في أكتوبر الجديدة



كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح قطعتي أرض استثمارية بمدينة أكتوبر الجديدة للمستثمرين، على أن يكون السداد بالدولار الأمريكي.

وجاءت القطعة الأولى بمنطقة شمال مطار أكتوبر جنوب طريق الواحات، بمساحة 73 فدانا بنشاط مجتمع عمراني متكامل.

أما القطعة الثانية بغرب مطار أكتوبر جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بمساحة 627.34 فدان بنشاط مجتمع عمراني متكامل.

وجاءت شروط الحصول على هذه الأراضي على النحو التالي:

- مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات تحتسب من تاريخ استصدار أول قرار وزاري باعتماد التخطيط والتقسيم.

- أن تكون آلية السداد، استكمال نسبة السداد حتى 20% من قيمة الأرض بالدولار الأمريكي من خارج البلاد وهي عبارة عن 5% يتم سداداها مع تقديم الطلب بجانب 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص بالإضافة إلى 1 مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء)، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية ويتم سداد باقى ثمن الأرض على 10 أقساط نصف سنوية متساوية بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

- أما القطعة الثانية، فمن المقرر أن تكون مدة تنفيذ المشروع 8 سنوات تحتسب من تاريخ استصدار أول قرار وزاري باعتماد التخطيط والتقسيم.

- وتكون آلية السداد، حيث يتم استكمال نسبة السداد حتى 10% من قيمة الأرض بالدولار الأمريكي من خارج البلاد وهي عبارة عن 5% يتم سدادها مع تقديم الطلب + 5 % تلتزم الشركة بسدادها خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، بالإضافة إلى 1 مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 16 قسطا نصف سنوي متساوية بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.