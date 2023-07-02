محافظ الجيزة يتفقد مستشفيات الوراق المركزي والتحرير العام

أول إجراء من رضوى الشربيني بعد تحويلها للتحقيق



الجيزة- أش أ:

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المتابعة الدورية للقطاع الصحي للوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على تذليل أية عقبات قد تواجه تقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية اليوم الأحد، بمستشفيات الوراق المركزي والتحرير العام بأحياء الوراق وإمبابة؛ للتأكد من انتظام تواجد الأطباء وأطقم التمريض بمختلف التخصصات والوقوف على جودة الرعاية والخدمات الصحية المقدمة للمرضى خلال أجازة عيد الأضحي المبارك.

وقال "راشد": إن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لانتظام سير العمل بالقطاع الصحي، وتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ وغرف الكشف والرعاية الصحية، والباطنة، ووحدة الغسيل الكلوي، وقسم الأطفال، والرعاية المركزة، وقسم الحضانات، وبنك الدم، والصيدلية.

كما تفقد الأماكن المخصصة للمستلزمات الطبية لمراجعة مخزون الأدوية؛ للتأكد من توافر كافه الاحتياجات اللازمة التي تضمن تقديم الخدمة الطبية اللائقة للمرضى.

وأطلع على جدول النوبتجيات الخاصة بخطة الطوارئ خلال أجازة عيد الأضحى، مشددًا على حسن معاملة المرضى وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمترددين على تلك الأقسام.

وتحدث - خلال جولته - مع المرضى وذويهم؛ للتأكد من رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، موجها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها مع عمل الصيانات اللازمة للحضانات التي في حاجة لذلك.