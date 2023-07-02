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بدء عزاء المخرج إيهاب أبوزيد رئيس شبكة تليفزيون النهار - (صور)

08:13 م الأحد 02 يوليه 2023
  • عرض 7 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد
  • عرض 7 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد
  • عرض 7 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد
  • عرض 7 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد
  • عرض 7 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد
  • عرض 7 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد
  • عرض 7 صورة
    عزاء المخرج إيهاب أبوزيد
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كتب- محمد عبدالناصر:
تصوير- محمود بكار:

استقبل الإعلامي عمرو الليثي المعزيين في المخرج إيهاب أبوزيد، رئيس شبكة تليفزيون النهار، والذي بدء منذ قليل بجامع المشير في القاهرة الجديدة.

وتوفي المخرج إيهاب أبوزيد، رئيس شبكة تليفزيون النهار، يوم الجمعة الماضي.

وتولى "أبو زيد"، مناصب عدة، حيث عمل رئيسا لقناة المحور، ثم مديرًا تنفيذيًا لقناة DMC، ومديرًا لإدارة الإنتاج الفني لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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إيهاب أبوزيد عزاء إيهاب أبوزيد عمرو الليثي تليفزيون النهار

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